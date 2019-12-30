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Бахар покинул «Минск»
31.12.2019 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард Иван Бахар по истечению срока контракта покинул «Минск».
C 2014 по 2019 годы, в чемпионатах Беларуси за столичный клуб нападающий провел 81 матч (5245 минут на поле) и забил 14 голов.
Подробную статистику футболиста можно посмотреть
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Форвард Иван Бахар по истечению срока контракта покинул «Минск».
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