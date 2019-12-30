Впервые в истории сборная США примет участие в Рождественском турнире и сыграет в группе с командой Лукашенко

Источник материала: Tribuna.com

На Рождественском хоккейном турнире на призы президента Беларуси, который пройдет с 3 по 7 января, впервые в истории сыграет сборная США.

Отметим, что «звездно-полосатые» попали в одну группу («А») с командой президента Беларуси и объединенной командой Международной федерации хоккея.

Наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира любителей хоккея в активе команды президента Беларуси, которая 12 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018). Трижды успех праздновала российская команда (2007, 2011, 2015).