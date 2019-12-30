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Альшевский стал главным тренером БАТЭ

31.12.2019 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Кирилл Альшевский стал главным тренером БАТЭ

«Теперь в карьере Кирилла Альшевского стартует важнейший этап. Уверены, новый наставник готов решать самые серьезные задачи, придать развитию команды мощный импульс, привнести свежие идеи и успешно реализовать задуманное. Надеемся, болельщики поддержат Кирилла Петровича - и с ним БАТЭ сделает шаг вперед и с точки зрения результатов, и в плане качества игры!», – информирует сайт клуба.

В сезоне-2019 37-летний специалист возглавлял дубль БАТЭ и привел борисовских дублеров к чемпионству. До этого он пять лет работал с юниорскими и юношескими сборными Беларуси, являясь при этом с 2016 года техническим директором АБФФ.

Примечательно, что с 2006 по 2007 годы Альшевский уже работал с дублем БАТЭ. А позже являлся в БАТЭ заместителем генерального директора по спортивным вопросам.

Кроме того, в 2009 году Альшевский возглавлял дубль минского «Динамо», а в августе того же года недолго проработал главным тренером основной команды.

Сейчас Кирилл Альшевский также входит в исполком АБФФ.

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Белорусский тренер Кирилл Альшевский стал главным тренером БАТЭ.
 
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