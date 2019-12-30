Организатор договорных матчей о «Зенит» – «Динамо» Минск: «Результат выглядит крайне подозрительным»

Источник материала: Tribuna.com

Автор книги «Короли договорняков» Уилсон Радж Перумал, который сейчас живет в Европе под программой о защите свидетелей, дал интервью, в котором рассказал, что результат матча «Зенит» – Минск (8:1) выглядел крайне подозрительным.

«Знаешь, что касается матчей с участием команд из Восточной Европы, там всегда честность под вопросом. Я не следил за тем матчем, но результат выглядит крайне подозрительным», – сказал Перумал для « Невиданный футбол ».

Напомним, что в первом игре у себя дома минское «Динамо» одолело «Зенит» (4:0). Игра состоялась 9 августа 2018 года в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.