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Организатор договорных матчей о «Зенит» – «Динамо» Минск: «Результат выглядит крайне подозрительным»
31.12.2019 15:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Автор книги «Короли договорняков» Уилсон Радж Перумал, который сейчас живет в Европе под программой о защите свидетелей, дал интервью, в котором рассказал, что результат матча «Зенит» –
«Знаешь, что касается матчей с участием команд из Восточной Европы, там всегда честность под вопросом. Я не следил за тем матчем, но результат выглядит крайне подозрительным», – сказал Перумал для «
Напомним, что в первом игре у себя дома минское «Динамо» одолело «Зенит» (4:0). Игра состоялась 9 августа 2018 года в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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