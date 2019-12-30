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Юрий Вернидуб: «Уровень чемпионата Беларуси ничем не хуже украинского»

31.12.2019 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал, почему решился возглавить белорусский клуб.

«Я принял такое решение, так как мне понравилась инфраструктура клуба, отношение его руководства к разным важным вопросам. Да и сама команда хорошая – она регулярно занимает второе-третье места, а в 2005 году была чемпионом Беларуси. К сожалению, ей пока никак не удается повторить это достижение. Хотя есть задача, есть необходимые условия и стремление людей, которые хотят осуществить это желание. Почему бы не попробовать воплотить его в реальность?

В «Заре» я проработал девять с половиной лет, за которые удалось выполнить задачу попасть в еврокубки, выиграть бронзу. Если бы в клубе сказали, что нужно двигаться дальше с прицелом на большее и укреплять ряды, то это не только обнадеживало, но и давало бы стимул в дальнейшей работе. А жить и чего-то ждать – поверьте, это уже немного надоело. Возможно, в какой-то мере по этой причине и сделал важный в карьере шаг, решив покинуть клуб.

И если кто-то относится к белорусскому футболу скептически, то зря. Поверьте мне – в этой стране уровень чемпионата ничем не хуже нашего. Да, сборная Беларуси выступает не очень, но футбол на внутренней арене подкупает турнирной борьбой. В национальном чемпионате участвует шестнадцать команд, многие из которых отличаются конкурентноспособностью. Среди достойных участников такие команды, как БАТЭ, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), тот же «Шахтер» (Солигорск), «Городея», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Не сказал бы, что все они по своему уровню уступают украинским.

Единственный минус – это отток перспективной молодежи. Многие из них стараются уехать в другие чемпионаты, где финансовые условия совсем иные – в частности, в Россию», — сказал Вернидуб.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал, почему решился возглавить белорусский клуб.
 
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