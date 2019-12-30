Александр Тихонов: «Мне звонили из Беларуси и говорят прямо, что ни в одной стране мира люди, уличенные в допинге, не работают с национальными командам, кроме России»

Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал назначение Валерия Польховского вице-президентом Союза биатлонистов России ( ) по обеспечению деятельности сборных команд.

«Так как моя жизнь связана со спортом и с биатлоном в частности, я не мог предположить, что за прошедшие 11 лет мы развалим до основания биатлон и доведем до катастрофической ситуацию с допингом.

Особое внимание хочется уделить биатлону последних лет. Я понимаю кризис 3-4-5 лет, но не 11. Одни и те же люди находятся при власти, разваливают наш вид спорта и никаких кадровых решений не принимается. Я и 20 лет назад говорил, что самой большой проблемой России в будущем станет кадровая политика.

Обратите внимание на кадровые перестановки в биатлоне. Назначение Валерия Польховского для всей международной биатлонной семьи стало просто шоком. Мне звонили из Казахстана, Беларуси, Международного союза биатлонистов (IBU) и говорят прямо, что ни в одной стране мира люди, уличенные в допинге, не работают с национальными командами и спортом высших достижений, кроме России. А у нас такие личности работают в национальной команде.

За назначение Польховского проголосовало все правление единогласно. Неужели вы не читали, не слышали и не видели ничего об этом человеке, изгнанном из российского, белорусского и казахского биатлона? Я теперь называю их не правлением, а бригадой, которая собралась по принципу родства душ. Куда же мы дальше будем двигаться с таким подходом? Мы изгнаны из международной федерации, мы не будем иметь на протяжении ближайших четырех лет международных стартов. Пять комплексов категории А простаивают без дела», – написал Тихонов .