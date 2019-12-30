Борисовский райисполком показал проект будущей ледовой арены

Источник материала: Tribuna.com

Борисовский районный исполнительный комитет на общественных обсуждениях показал проект будущей ледовой арены, сообщает ex-press.by.

Внутри предусмотрено два катка, есть зоны общего пользования с кафе и учебными классами.

Помимо ледовой арены на генеральном плане улицы предусмотрено строительство аквапарка с гостиницей, а также торгово-развлекательного комплекса.

Ранее сообщалось, что начать строительство ледового дворца в Борисове хотели в конце 2019 года.

Он будет расположен за мостом через Березину напротив торгового центра «Корона». Площадка будет с двумя льдами: основным и тренировочным. На ней планируют проводить соревнования по 18-ти видам спорта и концерты, чтобы не тратить на ее содержание бюджетные средства.

Средства на строительство дворца будут выделены из областного бюджета. Однако к финансированию могут подключиться и республиканские организации.













ФОТО: ex-press.by