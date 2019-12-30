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Александр Гутор: «Каждая команда настраивалась на брестское «Динамо» как на последний бой. Все хотели, можно сказать, нагадить нам»
31.12.2019 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь брестского
«Долго шли к этой цели. Заслуженно заняли первое место. Назло всем конкурентам. Не дали им ни шанса. Только одно поражение.
Каждая команда настраивалась на нас как на последний бой. Все хотели, можно сказать, нагадить нам. Чтобы подпортить всю интригу в чемпионате. Но мы из всех этих ситуаций выходили молодцами. Все для нас сложилось удачно», – сказал
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