Клопп о ВАР: «По полчаса определяют, находятся ли ногти на ногах в офсайде»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Юрген Клопп высказался о системе видеоповторов ВАР.

«Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим получить разъяснения и принять верные решения. Единственная проблема в том, что словно полчаса проходит, прежде чем определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде. Но это решение.

Была встреча с , принято решение сделать линию офсайда шире. Я хотел бы этого. Процесс не займет много времени, решения по офсайдам станут лучше», – сказал Клопп.