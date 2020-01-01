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Клопп о ВАР: «По полчаса определяют, находятся ли ногти на ногах в офсайде»
02.01.2020 14:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим получить разъяснения и принять верные решения. Единственная проблема в том, что словно полчаса проходит, прежде чем определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде. Но это решение.
Была встреча с
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о системе видеоповторов ВАР.
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