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Клопп о ВАР: «По полчаса определяют, находятся ли ногти на ногах в офсайде»

02.01.2020 14:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о системе видеоповторов ВАР.

«Это не самая большая проблема в мире. Мы хотим получить разъяснения и принять верные решения. Единственная проблема в том, что словно полчаса проходит, прежде чем определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде. Но это решение.

Была встреча с УЕФА, принято решение сделать линию офсайда шире. Я хотел бы этого. Процесс не займет много времени, решения по офсайдам станут лучше», – сказал Клопп.

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о системе видеоповторов ВАР.
 
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