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02.01.2020 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана».
«Россонери» представили форварда в качестве новичка команды.
38-летний швед, как сообщалось, заработает 3,5 млн евро до июня 2020 года, а еще 500 тысяч евро предусмотрены в качестве бонусов. Если контракт будет продлен, то зарплата Златана составит 6 млн евро без учета бонусов.
Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.
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