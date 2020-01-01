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02.01.2020 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана».

«Россонери» представили форварда в качестве новичка команды.

38-летний швед, как сообщалось, заработает 3,5 млн евро до июня 2020 года, а еще 500 тысяч евро предусмотрены в качестве бонусов. Если контракт будет продлен, то зарплата Златана составит 6 млн евро без учета бонусов.

Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.

Златан уже в Милане: прилетел на частном самолете, у трапа встретился с Бобаном, сказал, что вернулся домой

 
 
 
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Публикация от AC Milan (@acmilan)

 
 
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Нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана».
 
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