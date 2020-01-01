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Указом Лукашенко «Дирекция II Европейских игр» ликвидируется, ее денежные средства перечислят в республиканский и столичный бюджеты
02.01.2020 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко указом №502 от 31 декабря распорядился ликвидировать фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года».
Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
«Дирекция будет ликвидирована в порядке, предусмотренном для субъектов хозяйствования. До ликвидации Дирекции ее имущество безвозмездно передается в госсобственность или собственность НОК. Исключение составляют денежные средства.
Они также будут перечислены в республиканский бюджет и бюджет Минска, но позднее. Уже после удовлетворения требований кредиторов и иных расчетов.
Минспорта должно принять меры по безвозмездной передаче госорганам или организация прав на компьютерные программы, разработанные ООО «Синезис спорт» при оказании услуг программно-технического блока II Европейских игр 2019 года.
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Указом Лукашенко «Дирекция II Европейских игр» ликвидируется, ее денежные средства перечислят в республиканский и столичный бюджеты
Президент Беларуси Александр Лукашенко указом №502 от 31 декабря распорядился ликвидировать фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года».
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