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Указом Лукашенко «Дирекция II Европейских игр» ликвидируется, ее денежные средства перечислят в республиканский и столичный бюджеты

02.01.2020 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко указом №502 от 31 декабря распорядился ликвидировать фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

«Дирекция будет ликвидирована в порядке, предусмотренном для субъектов хозяйствования. До ликвидации Дирекции ее имущество безвозмездно передается в госсобственность или собственность НОК. Исключение составляют денежные средства.

Они также будут перечислены в республиканский бюджет и бюджет Минска, но позднее. Уже после удовлетворения требований кредиторов и иных расчетов.

Минспорта должно принять меры по безвозмездной передаче госорганам или организация прав на компьютерные программы, разработанные ООО «Синезис спорт» при оказании услуг программно-технического блока II Европейских игр 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко указом №502 от 31 декабря распорядился ликвидировать фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года».
 
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