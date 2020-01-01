Указом Лукашенко «Дирекция II Европейских игр» ликвидируется, ее денежные средства перечислят в республиканский и столичный бюджеты

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко указом №502 от 31 декабря распорядился ликвидировать фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

«Дирекция будет ликвидирована в порядке, предусмотренном для субъектов хозяйствования. До ликвидации Дирекции ее имущество безвозмездно передается в госсобственность или собственность НОК. Исключение составляют денежные средства.

Они также будут перечислены в республиканский бюджет и бюджет Минска, но позднее. Уже после удовлетворения требований кредиторов и иных расчетов.

Минспорта должно принять меры по безвозмездной передаче госорганам или организация прав на компьютерные программы, разработанные ООО «Синезис спорт» при оказании услуг программно-технического блока II Европейских игр 2019 года.