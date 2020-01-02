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НХЛ. «Тампа» в гостях у «Монреаля», «Питтсбург» принимает «Сан-Хосе»

03.01.2020 00:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Коламбус 1:2 (0:0, 1:0, 0:1)
Дата проведения
3 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 31 Пастрняк (Бержерон, Крюг)
1:1 – 42 Милано (Гавриков, Герби)
1:2 – 60 Дюбуа (Джонс)

 

Баффало – Эдмонтон 3:2 (1:2, 0:0, 1:0)
Дата проведения
3 января, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Шейэн (Ларссон, Арчибальд)
0:2 – 7 Нюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Ямамото)
1:2 – 8 Лазар (Юханссон)
2:2 – 43 Райнхарт (Олофссон, Богосян)
3:2 – 61 Айкел ()

 

Монреаль – Тампа-Бэй 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Дата проведения
3 января, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Чирелли (Стэмкос, Чернак)
1:1 – 5 Петри (Казинс)
1:2 – 8 Кучеров (Пойнт)

 

Айлендерс – Нью-Джерси 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Дата проведения
3 января, 03.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Суббан (Зэйджак, Гусев)
1:1 – 27 Нелсон (Пулок, Брассар)
1:2 – 41 Хишир ()

 

Питтсбург – Сан-Хосе 2:3 (1:2, 1:0, 0:0)
Дата проведения
3 января, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Гертл (Келлман, Бернс)
1:1 – 16 Хернквист ()
1:2 – 17 Кутюр (Марло)
2:2 – 39 Хернквист (Гальченюк, Раст)

 

Оттава – Флорида 3:6 (3 период)
Дата проведения
3 января, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Дадонов (Йэндл, Хоффман)
1:1 – 10 Эннис (Пол)
2:1 – 15 Тирни (Эннис, Дюклер)
2:2 – 28 Дадонов (Йэндл, Юбердо)
2:3 – 30 Аччари (Строльман, Трочек)
2:4 – 39 Сивиур (Бойл, Пысик)
2:5 – 39 Ватрано (Дадонов)
3:5 – 57 Браун (Эннис)

 

Виннипег – Торонто 3:5 (3 период)
Дата проведения
3 января, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 В. Нюландер (Брукс)
0:2 – 9 Капанен ()
1:2 – 23 Коннор (Шайфли)
2:2 – 27 Лайне (Хеллибак, Пионк)
2:3 – 29 Дермотт (В. Нюландер, Керфут)
2:4 – 29 Энгвалл (Спецца, Капанен)
3:4 – 32 Шайфли (Коннор)
3:5 – 36 Марнер (Мэттьюс, Бэрри)

 

Аризона – Анахайм 1:1 (2 период)
Дата проведения
3 января, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Рейнджерс 3:3 (2 период)
Дата проведения
3 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Сент-Луис
Дата проведения
3 января, 05.30, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Чикаго
Дата проведения
3 января, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Филадельфия 0:0 (1 период)
Дата проведения
3 января, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
 
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