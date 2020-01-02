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НХЛ. «Тампа» в гостях у «Монреаля», «Питтсбург» принимает «Сан-Хосе»
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Источник материала:
Tribuna.com
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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