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Кирилл Альшевский — новый главный тренер БАТЭ!

03.01.2020 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

Кирилл Петрович - уроженец Борисова, закончил отделение футбола в местной ДЮСШ-2. В 2004-06 годах работал тренером в РУОРе. В 2006-м начал тренировать в детско-юношеской школе БАТЭ, затем работал в тренерском штабе дублирующего состава "желто-синих" (2006-08). В 2009 году трудился главным тренером дублирующего состава, а затем и основы минского "Динамо". В 2010-12 гг. - старший тренер молодежной и юношеской сборных Беларуси.

С лета 2012-го по конец 2013-го - спортивный директор нашего клуба. В 2014-18 гг. работал с юношескими и юниорскими сборными Беларуси, а в 2016-18 гг. параллельно являлся техническим директором АБФФ.

В январе 2019-го принял руководство резервной командой БАТЭ, которая в итоге досрочно стала победителем турнира дублеров.

Теперь в карьере Кирилла Альшевского стартует важнейший этап. Уверены, новый наставник готов решать самые серьезные задачи, придать развитию команды мощный импульс, привнести свежие идеи и успешно реализовать задуманное. Надеемся, болельщики поддержат Кирилла Петровича - и с ним БАТЭ сделает шаг вперед и с точки зрения результатов, и в плане качества игры!

К победе - вместе!

P.S. О дате, месте проведения и времени начала пресс-конференции нового главного тренера "желто-синих" будет сообщено дополнительно. Следите за новостями на официальном сайте нашего клуба!

https://fcbate.by/ru/infocenter/club-news/id11827

 
Теги: Новости
 
 
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Седьмым главным тренером в истории БАТЭ стал 37-летний Кирилл Альшевский.
 
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