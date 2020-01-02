Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси пройдет с 3 по 7 января

Источник материала: Единство

В Минск приехали 12 команд. Впервые в турнире принимает участие сборная США, которая сыграет на предварительной стадии в одной группе с белорусами.

Другим новшеством соревнований, в которых участвуют многие известные хоккеисты прошлых лет, станет вход на вечерние матчи: на главной арене он будет платным (5 рублей). На все остальные матчи — вход свободный.

Как отмечают организаторы, все вырученные средства будут перечислены в Мозырский детский дом.

Хоккейная команда Президента Беларуси завоевывала почетный титул победителя 12 раз – в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Российская команда ранее трижды праздновала успех на турнире в 2007, 2011 и 2015 годах.

Одновременно с матчами Рождественского турнира на площадке «Олимпик арены» и «Чижовка-арены» пройдут решающие поединки финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в старшей возрастной группе.

Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси является уникальным спортивным соревнованием, объединившим многих поклонников этого вида спорта и способствующий популяризации хоккея с шайбой.

Состав групп и расписание турнира

Группа «А»: Беларусь, сборная ИИХФ, США.

Группа «В»: Китай, ОАЭ, сборная Балкан.

Группа «С»: Украина, Швейцария, Финляндия.

Группа «D»: Сборная Балтии, Германия, Россия.

Расписание турнира

03 января

13:00. Украина – Швейцария (большая арена).

13:30. Китай – ОАЭ (малая арена).

17:30. Церемония открытия турнира (большая арена).

19:00. Беларусь – Сборная ИИХФ (большая арена).

19:30. Сборная Балтии — Германия (малая арена).

04 января

13:00. Россия — Сборная Балтии (большая арена).

13:30. Финляндия — Украина (малая арена).

19:00. США — Беларусь (большая арена).

19:30. Сборная Балкан — Китай (малая арена).

05 января

13.00. Германия — Россия (малая арена).

13:30. Сборная ИИХФ — США (большая арена).

19:00. Швейцария — Финляндия (малая арена).

19:30. ОАЭ — Сборная Балкан (большая арена).

06 января

10:00. Мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба» (большая арена).

Плей-офф:

10:30. C3-D3 (малая арена).

13:00. Cl -D1 (B1-D1) (большая арена).

13:30. C2-D2 (малая арена).

16:30. АЗ-ВЗ (малая арена).

19:00. А1-В1 (А1-С1) (большая арена).

19:30. А2-В2 (малая арена).

07 января

10:00. Турнир «Золотая шайба»: матч за 3-е место (малая арена).

12:00. Матч сборных команд турнира (малая арена).

13:00. Матч за 3-е место (большая арена).

15:00. Турнир «Золотая шайба». Финал (малая арена).

18:00. Начало развлекательной программы (большая арена).

19:00. Финал (большая арена).

Церемония закрытия турнира (большая арена).

Дополнительно

Организаторами Рождественского турнира являются республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб», Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет.