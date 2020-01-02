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Клопп о календаре АПЛ: «Попробуйте разок подумать об игроках. Без них это все не работает»

03.01.2020 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем Кубка Англии с «Эвертоном» вновь высказал недовольство плотным графиком.

«Существует вероятность переигровки, что просто немыслимо. Люди уже говорили мне, что я не уважаю Кубок. Это не так. Задача номер 1 – уважать игроков.

Федерации пытаются сделать его [календарь] еще более запутанным. Каждый год тренеры говорят об этом, и команды [«Ньюкасл»] теряют четырех игроков в одной игре. Такого не должно происходить.

Я получаю удовольствие от каждой игры, но есть вещи, которые можно улучшить. Если ты делаешь вещи лучше, разве ты убиваешь традиции?

Парни пробежали по 13 километров, чтобы выиграть в матче АПЛ. Я не могу просить их пробежать 11 километров лишь для того, чтобы они поберегли силы. 

Решение – в том, чтобы всем вместе все обсудить с телевизионщиками. Речь идет о качестве, а не количестве.

Мы швыряем людям футбол. Сколько игр проходит в Boxing Day? Если кто-то смотрит их все, то это не слишком хорошо для его отношений! Попробуйте разок подумать об игроках, потому что без них это все не работает. Мы должны убедиться, что клубам не все равно. Реальные футбольные люди не участвуют в переговорах.

Есть решение, и никто не будет пропускать футбол. Мы любим эту игру, но должны быть уверены, что побеждать будет лучшая команда, а не та, которой больше повезло с травмами. Нам надо все обсудить. Звучит не так сложно. Так устроена жизнь. Давайте поговорим», – заявил Клопп.

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем Кубка Англии с «Эвертоном» вновь высказал недовольство плотным графиком.
 
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