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Ростислав Вергун: «Веремеенко выразил готовность помочь сборной»

03.01.2020 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер мужской сборной Беларуси Ростислав Вергун рассказал, что центровой Владимир Веремеенко готов помочь национальной команде.

- Параховский после расставания с белградским «Партизаном» до сих пор остается без клуба. Вас это сильно тревожит?

– Безусловно. Когда Тема не играл даже пару недель, это сразу сказывалось. Баскетболисту с его габаритами необходима постоянная практика. Но я услышал от него главное: он страстно хочет, чтобы сборная чего-то добилась. Важно, чтобы каждый баскетболист понимал функции и роль в сборной. Задняя линия будет супермолодой — Андрей Стабровский и Рома Рубинштейн. Ясно, что по своему уровню она уступает передней. Отсюда вывод: основная задача защитников — максимально загружать «больших». Соответственно те обязаны осознавать, что необходимо действовать агрессивно, в основном на их плечи ляжет задача добиться победного результата.

- Наверняка в передней линии сыграют Параховский, Семенюк, Салаш. Но сейчас набрал отличную форму и играет важную роль в «Цмоках» Владимир Веремеенко. Грешно его не пригласить.

– Не стану совершать этот грех — приглашу.

- Уже имели с ним беседу на этот счет?

– Да, разговаривали. Володя выразил готовность помочь. Самая здоровая часть его тела — сердце, и я знаю точно, что оно за сборную. Веремеенко никогда не долечивали. Есть определенные медицинские сроки. Но если травма подразумевает лечение и восстановление три недели, то давали максимум десять дней. А в его возрасте мышцы менее эластичны, травмы залечиваются дольше. Он хочет помочь — это однозначно. Володя остается в «Цмоках», скорее всего, до конца сезона.

- Хорошая новость. А федерация не воспротивится? Ведь в свое время Максим Рыженков довольно жестко высказывался в адрес «отказника».

– Мы обсуждали с Максимом Владимировичем многие вопросы, в том числе и этот. Он болеет за результат, поэтому не против приглашения Веремеенко в сборную. Хотя и подчеркнул, что самое главное — чувство патриотизма и желание защищать честь страны. Это должно быть приоритетным при формировании команды, – сказал Вергун.

Ранее Веремеенко заявлял, что ушел из сборной Беларуси окончательно.

 
Теги: Новости
 
 
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Главный тренер мужской сборной Беларуси Ростислав Вергун рассказал, что центровой Владимир Веремеенко готов помочь национальной команде.
 
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