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Кубок Англии. «МЮ» против «Вулверхэмптона», «Ман Сити» – «Порт Вейл», «Лестер» принимает «Уиган»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 3-м раунде Кубка Англии «МЮ» встречается с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» – с «Порт Вейлом».
«Челси» сыграет с «Ноттингемом», «Ливерпуль» – с «Эвертоном». «Арсенал» примет «Лидс».
Кубок Англии
3-й раунд
- Дата проведения
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4 января, 18.01, «Фалмер»
- Дата проведения
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5 января, 17.01, «Memorial Stadium, Bristol»
- Дата проведения
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5 января, 17.01, «Вэлли»
- Дата проведения
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5 января, 19.01, «Энфилд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Календарь Кубка Англии
Статистика Кубка Англии
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В 3-м раунде Кубка Англии «МЮ» встречается с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» – с «Порт Вейлом».
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