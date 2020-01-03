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Кубок Англии. «МЮ» против «Вулверхэмптона», «Ман Сити» – «Порт Вейл», «Лестер» принимает «Уиган»

04.01.2020 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 3-м раунде Кубка Англии «МЮ» встречается с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» – с «Порт Вейлом».

«Челси» сыграет с «Ноттингемом», «Ливерпуль» – с «Эвертоном». «Арсенал» примет «Лидс».

Кубок Англии

3-й раунд

Ротерхэм – Халл
Дата проведения
4 января, 15.31, «Нью-Йорк-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Рочдейл – Ньюкасл
Дата проведения
4 января, 15.31, «Спотлэнд»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Питерборо
Дата проведения
4 января, 15.31, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Миллуолл – Ньюпорт
Дата проведения
4 января, 15.31, «Нью Ден»
превью матча онлайн статистика

 

Бирмингем – Блэкберн
Дата проведения
4 января, 15.31, «Сент-Эндрюс»
превью матча онлайн статистика

 

Бристоль Сити – Шрусбери
Дата проведения
4 января, 15.31, «Эштон Гейт»
превью матча онлайн статистика

 

Кардифф – Карлайл Юнайтед
Дата проведения
4 января, 18.01, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Престон – Норвич
Дата проведения
4 января, 18.01, «Дипдэйл»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Транмер Роверс
Дата проведения
4 января, 18.01, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Рединг – Блэкпул
Дата проведения
4 января, 18.01, «Мадейски Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Брентфорд – Сток Сити
Дата проведения
4 января, 18.01, «Гриффин Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Фулхэм – Астон Вилла
Дата проведения
4 января, 18.01, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Хаддерсфилд
Дата проведения
4 января, 18.01, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Оксфорд Юнайтед – Хартлпул
Дата проведения
4 января, 18.01, «Кассам Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Шеффилд Уэнсдей
Дата проведения
4 января, 18.01, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Порт Вейл
Дата проведения
4 января, 20.31, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
4 января, 20.31, «Молине Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лестер – Уиган
Дата проведения
4 января, 20.31, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Флитвуд Таун – Портсмут
Дата проведения
4 января, 20.31, «Флитвуд Хайбери»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Лутон
Дата проведения
4 января, 20.31, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Файлд
Дата проведения
5 января, 17.01, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Дерби Каунти
Дата проведения
5 января, 17.01, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Мидлсбро – Тоттенхэм
Дата проведения
5 января, 17.01, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Ноттингем Форест
Дата проведения
5 января, 17.01, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Бертон – Нортхэмптон
Дата проведения
5 января, 17.01, «Пирелли»
превью матча онлайн статистика

 

Крю – Барнсли
Дата проведения
5 января, 17.01, «Александра Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Бристоль Роверс – Ковентри
Дата проведения
5 января, 17.01, «Memorial Stadium, Bristol»
превью матча онлайн статистика

 

Чарльтон – Вест Бромвич
Дата проведения
5 января, 17.01, «Вэлли»
превью матча онлайн статистика

 

КПР – Суонси
Дата проведения
5 января, 17.01, «Лофтус Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Эвертон
Дата проведения
5 января, 19.01, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Джиллингем – Вест Хэм
Дата проведения
5 января, 21.16, «Пристфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Лидс
Дата проведения
6 января, 22.56, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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В 3-м раунде Кубка Англии «МЮ» встречается с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» – с «Порт Вейлом».
 
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