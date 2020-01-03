ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная США не проведет сбор в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке. Накануне иранский генерал был убит американскими дронами

04.01.2020 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сборная США не проведет запланированные январские сборы в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«В связи с развивающейся ситуацией в регионе, федерация футбола США решила отложить запланированные на январь сборы мужской национальной команды в Катаре.

В настоящее время мы работаем над альтернативными вариантами для подготовки к матчу с Коста-Рикой, который состоится 1 февраля. Мы ведем переговоры с футбольной ассоциацией Катара, чтобы в ближайшем будущем найти возможность для нашей команды и испытать катарское гостеприимство мирового класса», – говорится в заявлении федерации футбола США.

Вчера иранский генерал Касим Сулеймани был убит американскими дронами рядом с междунардным аэропортом Багдада. Также погибли 4 члена Народных мобилизационных сил Ирака. Воздушный удар последовал за нападениями на американское посольство в Багдаде сторонниками иракского ополчения, поддерживаемого Ираном, и нападением на авиабазу ​​К-1 в 2019 году. 

Министерство обороны США заявило, что удар был нанесен «по указанию президента», и рассказало, что Сулеймани планировал дальнейшие нападения на американских дипломатов и военнослужащих и одобрил нападения на американское посольство в Багдаде в ответ на авиаудары США по Ираку и Сирии 29 декабря 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная США не проведет запланированные январские сборы в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вячеслав Дурнов: «Мы в 2019-м завоевали на международных соревнованиях 846 медалей, что является в принципе рекордом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика