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Сборная США не проведет сбор в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке. Накануне иранский генерал был убит американскими дронами
04.01.2020 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная США не проведет запланированные январские сборы в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке.
«В связи с развивающейся ситуацией в регионе, федерация футбола США решила отложить запланированные на январь сборы мужской национальной команды в Катаре.
В настоящее время мы работаем над альтернативными вариантами для подготовки к матчу с Коста-Рикой, который состоится 1 февраля. Мы ведем переговоры с футбольной ассоциацией Катара, чтобы в ближайшем будущем найти возможность для нашей команды и испытать катарское гостеприимство мирового класса», – говорится в заявлении федерации футбола США.
Вчера иранский генерал Касим Сулеймани был убит американскими дронами рядом с междунардным аэропортом Багдада. Также погибли 4 члена Народных мобилизационных сил Ирака. Воздушный удар последовал за нападениями на американское посольство в Багдаде сторонниками иракского ополчения, поддерживаемого Ираном, и нападением на авиабазу К-1 в 2019 году.
Министерство обороны США заявило, что удар был нанесен «по указанию президента», и рассказало, что Сулеймани планировал дальнейшие нападения на американских дипломатов и военнослужащих и одобрил нападения на американское посольство в Багдаде в ответ на авиаудары США по Ираку и Сирии 29 декабря 2019 года.
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Сборная США не проведет сбор в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке. Накануне иранский генерал был убит американскими дронами
Сборная США не проведет запланированные январские сборы в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке.
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