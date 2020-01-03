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Член совета директоров федерации хоккея США: «Хоккей должен быть частью жизни, и я вижу подтверждение этого в Беларуси»
04.01.2020 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Член совета директоров федерации хоккея США Рон Де Грегорио поделился мнением о Беларуси.
«В США мы говорим, что хоккей должен быть частью жизни, и я вижу подтверждение этого в Беларуси.
Я первый раз принимаю участие в Рождественском турнире, но я не первый раз в вашей стране, и то, что я здесь вижу, радует и впечатляет. Не всем удастся играть в топовых лигах, но каждый хочет быть сильным и здоровым. Именно в этом кроется важная роль подобных соревнований, которые объединяют многих и многих людей. Думаю, любителям и профессионалам очень интересно встречаться на льду, и каждый из них может найти для себя что-то полезное.
Конечно, это не
Даже я в свои 73 года выхожу на лед, но, конечно, ребята, которым сейчас по 40 лет, могут быть гораздо эффективнее меня.
Я видел, как играл
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