Член совета директоров федерации хоккея США: «Хоккей должен быть частью жизни, и я вижу подтверждение этого в Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Член совета директоров федерации хоккея США Рон Де Грегорио поделился мнением о Беларуси.

«В США мы говорим, что хоккей должен быть частью жизни, и я вижу подтверждение этого в Беларуси.

Я первый раз принимаю участие в Рождественском турнире, но я не первый раз в вашей стране, и то, что я здесь вижу, радует и впечатляет. Не всем удастся играть в топовых лигах, но каждый хочет быть сильным и здоровым. Именно в этом кроется важная роль подобных соревнований, которые объединяют многих и многих людей. Думаю, любителям и профессионалам очень интересно встречаться на льду, и каждый из них может найти для себя что-то полезное.

Конечно, это не или КХЛ. Это игроки, которые выступали несколько лет назад, но сегодня они стараются показывать максимально лучший хоккей, на который способны. В сборной США, например, 16 игроков, которые выступали в различных чемпионатах.

Даже я в свои 73 года выхожу на лед, но, конечно, ребята, которым сейчас по 40 лет, могут быть гораздо эффективнее меня.

Я видел, как играл президент Беларуси , и убежден, что его пример поможет многим из тех, кто собрался на трибунах самим заняться спортом или привести в секции своих детей. Это очень важно!» – сказал Грегорио.