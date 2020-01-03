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Михаил Грабовский: «Мне обстановка на Рождественском турнире напомнила атмосферу, которую я видел на баскетбольных матчах и играх НХЛ в США»
04.01.2020 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игрок команды президента Беларуси на Рождественском турнире
«Мне как игроку уже завершившему карьеру играть тяжеловато. Какой-то специальной подготовки не было, давно не играю, площадка большая. Ребята же постоянно тренируются, показывают достаточно серьезную игру. К тому же мы только вчера вернулись в Минск с
В таких матчах в выигрыше оказываются все. И любители, получающие уникальный опыт, и ветераны, возвращающиеся во времена своей хоккейной молодости, и, конечно, болельщики, которые становятся свидетелями красивой игры. Думаю, американцы были впечатлены атмосферой. Такая поддержка болельщиков там бывает лишь на матчах достаточно крупных лиг. Вот бы и у нас на играх чемпионата Беларуси было также громко и здорово!
Мне обстановка на Рождественском турнире напомнила атмосферу, которую я видел на баскетбольных матчах и играх
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Михаил Грабовский: «Мне обстановка на Рождественском турнире напомнила атмосферу, которую я видел на баскетбольных матчах и играх НХЛ в США»
Игрок команды президента Беларуси на Рождественском турнире Михаил Грабовский после матча с США (9:3), где он отметился дублем, рассказал об атмосфере.
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