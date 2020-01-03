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Михаил Грабовский: «Мне обстановка на Рождественском турнире напомнила атмосферу, которую я видел на баскетбольных матчах и играх НХЛ в США»

04.01.2020 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игрок команды президента Беларуси на Рождественском турнире Михаил Грабовский после матча с США (9:3), где он отметился дублем, рассказал об атмосфере.

«Мне как игроку уже завершившему карьеру играть тяжеловато. Какой-то специальной подготовки не было, давно не играю, площадка большая. Ребята же постоянно тренируются, показывают достаточно серьезную игру. К тому же мы только вчера вернулись в Минск с «Динамо». Зато сажу, что атмосфера отличная. Американцы, например, даже несмотря на результат, получают видимое удовольствие. В таком возрасте выступать на столь высоком уровне – это большой успех. Хотя с ними не так и просто. Видно, что против нас вышла североамериканская команда. Иначе держат клюшку, иначе бросают по воротам, катаются по-другому. Для нашей команды провести матч против такого соперника – очень интересный опыт.

В таких матчах в выигрыше оказываются все. И любители, получающие уникальный опыт, и ветераны, возвращающиеся во времена своей хоккейной молодости, и, конечно, болельщики, которые становятся свидетелями красивой игры. Думаю, американцы были впечатлены атмосферой. Такая поддержка болельщиков там бывает лишь на матчах достаточно крупных лиг. Вот бы и у нас на играх чемпионата Беларуси было также громко и здорово!

Мне обстановка на Рождественском турнире напомнила атмосферу, которую я видел на баскетбольных матчах и играх НХЛ в США. В этом, наверное, и кроется главный плюс этих соревнований. Для детей любой такой матч, любая победа – это шаг к спорту и хоккею. Благодаря Президенту у нас проходят такие турниры – и молодое поколение может приобщиться к хоккею», – сказал Грабовский.

Еще одна причина следить за Рождественским турниром: там Грабовский забрасывает с передач Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Игрок команды президента Беларуси на Рождественском турнире Михаил Грабовский после матча с США (9:3), где он отметился дублем, рассказал об атмосфере.
 
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