Директор «Судувы» подтвердил, что клуб может возглавить Бага

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Судувы» Каролис Скинкис подтвердил информацию о том, что белорусский специалист Алексей Бага ведет переговоры с командой.

О том, на какой стадии находятся переговоры, менеджер не уточнил.

– На какой стадии переговоры с бывшим тренером БАТЭ Алексеем Багой?

– Пока не буду упоминать конкретных кандидатов. И не буду говорить на какой стадии переговоры с Багой.

На следующей неделе могут быть хорошие новости для болельщиков «Судувы». Не буду обещать, но очень надеюсь, что на следующей неделе, – сказал Скинкис.

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