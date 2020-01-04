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Статую Златана в Мальме опрокинули с постамента, подпилив ноги

05.01.2020 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня ночью неизвестные свергли памятник форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу, установленный возле стадиона «Мальме».

Статую обрезали у ног, в результате чего она упала на бок на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут черный свитер с желтой надписью «Швеция».

Также возле постамента была оставлена сделанная синим спреем надпись «убрать».

Очевидцы происшествия вызвали наряд полиции. Трое правоохранителей осмотрели статую и сделали фотоснимки. Полиция классифицирует случившееся как вандализм.

Статуя Златана уже несколько раз подвергалась вандализму после того, как 38-летний воспитанник «Мальме» стал совладельцем «Хаммарбю» – принципиального соперника своего родного клуба.

В частности, изваяние пытались поджечь бенгальскими огнями, а 22 декабря статуе отрезали нос.

 
 
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Сегодня ночью неизвестные свергли памятник форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу, установленный возле стадиона «Мальме».
 
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