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Статую Златана в Мальме опрокинули с постамента, подпилив ноги
05.01.2020 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня ночью неизвестные свергли памятник форварду «Милана»
Статую обрезали у ног, в результате чего она упала на бок на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут черный свитер с желтой надписью «Швеция».
Также возле постамента была оставлена сделанная синим спреем надпись «убрать».
Очевидцы происшествия вызвали наряд полиции. Трое правоохранителей осмотрели статую и сделали фотоснимки. Полиция классифицирует случившееся как вандализм.
Статуя Златана уже несколько раз подвергалась вандализму после того, как 38-летний воспитанник
В частности, изваяние пытались поджечь бенгальскими огнями, а 22 декабря статуе
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Сегодня ночью неизвестные свергли памятник форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу, установленный возле стадиона «Мальме».
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