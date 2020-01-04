Статую Златана в Мальме опрокинули с постамента, подпилив ноги

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня ночью неизвестные свергли памятник форварду «Милана» , установленный возле стадиона «Мальме».

Статую обрезали у ног, в результате чего она упала на бок на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут черный свитер с желтой надписью «Швеция».

Также возле постамента была оставлена сделанная синим спреем надпись «убрать».

Очевидцы происшествия вызвали наряд полиции. Трое правоохранителей осмотрели статую и сделали фотоснимки. Полиция классифицирует случившееся как вандализм.

Статуя Златана уже несколько раз подвергалась вандализму после того, как 38-летний воспитанник стал совладельцем «Хаммарбю» – принципиального соперника своего родного клуба.

В частности, изваяние пытались поджечь бенгальскими огнями, а 22 декабря статуе отрезали нос .