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Фазель – Лукашенко: «Я наблюдал за вашей игрой на льду. Это было очень здорово»

05.01.2020 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава ИИХФ Рене Фазель отметил хорошую спортивную форму президента Беларуси Александра Лукашенко.

Фазель: Я наблюдал за вашей игрой на льду. Это было очень здорово. Вы держитесь на льду гораздо лучше, чем я, потому что я упал (во время символического вбрасывания глава IIHF вышел на лед в туфлях – прим.). Но я все еще жив, все хорошо.

Лукашенко: Это было профессиональное падение – специалисты это заметили.

Президент ИИХФ грохнулся на льду «Чижовка-Арены» — не менее эпично, чем Моуриньо в Балашихе

 
 
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Глава ИИХФ Рене Фазель отметил хорошую спортивную форму президента Беларуси Александра Лукашенко.
 
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