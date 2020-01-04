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Фазель – Лукашенко: «Я наблюдал за вашей игрой на льду. Это было очень здорово»
05.01.2020 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава ИИХФ Рене Фазель отметил хорошую спортивную форму президента Беларуси Александра Лукашенко.
Фазель: Я наблюдал за вашей игрой на льду. Это было очень здорово. Вы держитесь на льду гораздо лучше, чем я, потому что я упал (во время символического вбрасывания глава IIHF вышел на лед в туфлях – прим.). Но я все еще жив, все хорошо.
Лукашенко: Это было профессиональное падение – специалисты это заметили.
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Глава ИИХФ Рене Фазель отметил хорошую спортивную форму президента Беларуси Александра Лукашенко.
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