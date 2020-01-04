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Виталий Гурков: ««Пускай даже Беларусь станет российской губернией. Посмотрим, насколько мы белорусы. Или мы г###о. Может, нам это и надо, чтобы начать размаўляць па-беларуску?»
05.01.2020 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков рассказал о своем отношении о возможной интеграции Беларуси с Россией.
– Да меня все устроит. Все, что в итоге произойдет. Пускай даже Беларусь станет российской губернией. Посмотрим, насколько мы белорусы. Или мы г###о. Может, нам это и надо, чтобы начать размаўляць па-беларуску? А утратится самодостаточность? Чечня не утратила ее, Кадыров там делает все, что хочет. Народ живет по своим правилам и законам, разговаривает на своем языке, – сказал Гурков.
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Виталий Гурков: ««Пускай даже Беларусь станет российской губернией. Посмотрим, насколько мы белорусы. Или мы г###о. Может, нам это и надо, чтобы начать размаўляць па-беларуску?»
Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков рассказал о своем отношении о возможной интеграции Беларуси с Россией.
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