Виталий Гурков: ««Пускай даже Беларусь станет российской губернией. Посмотрим, насколько мы белорусы. Или мы г###о. Может, нам это и надо, чтобы начать размаўляць па-беларуску?»

Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков рассказал о своем отношении о возможной интеграции Беларуси с Россией.

– Да меня все устроит. Все, что в итоге произойдет. Пускай даже Беларусь станет российской губернией. Посмотрим, насколько мы белорусы. Или мы г###о. Может, нам это и надо, чтобы начать размаўляць па-беларуску? А утратится самодостаточность? Чечня не утратила ее, Кадыров там делает все, что хочет. Народ живет по своим правилам и законам, разговаривает на своем языке, – сказал Гурков.