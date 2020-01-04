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Байдачный об интеграции: «Плохо – это если есть стены, которые разделяют страны и народы. А соединяющие мосты – это всегда хорошо»
05.01.2020 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о возможной интеграции Беларуси и России.
– Не думаю, что Беларусь войдет в состав России, даже не слышал таких разговоров. Под интеграцией я понимаю введение общих законов, общее развитие экономики, налоговой системы. Это я понимаю и, считаю, это даже хорошо. А то, что наша страна станет частью России… Даже со стороны руководства соседней страны такого не слышал. Мне кажется, это придумали здесь, на месте.
Удобно, что у людей есть возможность работать и в Беларуси, и в России. Сохраняется рабочий стаж. Развивается торговля. Что в этом плохого? Плохо – это если есть стены, которые разделяют страны и народы. А соединяющие мосты – это всегда хорошо, – сказал Байдачный.
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Байдачный об интеграции: «Плохо – это если есть стены, которые разделяют страны и народы. А соединяющие мосты – это всегда хорошо»
Белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о возможной интеграции Беларуси и России.
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