Байдачный об интеграции: «Плохо – это если есть стены, которые разделяют страны и народы. А соединяющие мосты – это всегда хорошо»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о возможной интеграции Беларуси и России.

– Не думаю, что Беларусь войдет в состав России, даже не слышал таких разговоров. Под интеграцией я понимаю введение общих законов, общее развитие экономики, налоговой системы. Это я понимаю и, считаю, это даже хорошо. А то, что наша страна станет частью России… Даже со стороны руководства соседней страны такого не слышал. Мне кажется, это придумали здесь, на месте.

Удобно, что у людей есть возможность работать и в Беларуси, и в России. Сохраняется рабочий стаж. Развивается торговля. Что в этом плохого? Плохо – это если есть стены, которые разделяют страны и народы. А соединяющие мосты – это всегда хорошо, – сказал Байдачный.