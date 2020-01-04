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Байдачный об интеграции: «Плохо – это если есть стены, которые разделяют страны и народы. А соединяющие мосты – это всегда хорошо»

05.01.2020 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о возможной интеграции Беларуси и России.

– Не думаю, что Беларусь войдет в состав России, даже не слышал таких разговоров. Под интеграцией я понимаю введение общих законов, общее развитие экономики, налоговой системы. Это я понимаю и, считаю, это даже хорошо. А то, что наша страна станет частью России… Даже со стороны руководства соседней страны такого не слышал. Мне кажется, это придумали здесь, на месте.

Удобно, что у людей есть возможность работать и в Беларуси, и в России. Сохраняется рабочий стаж. Развивается торговля. Что в этом плохого? Плохо – это если есть стены, которые разделяют страны и народы. А соединяющие мосты – это всегда хорошо, – сказал Байдачный.

«Меня все устроит. Пускай даже Беларусь станет российской губернией». Что думают спортсмены об интеграции с Россией

 
 
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Белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о возможной интеграции Беларуси и России.
 
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