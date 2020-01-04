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Отставание минского «Динамо» от зоны плей-офф составляет уже 18 очков
05.01.2020 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское
«Зубры» по-прежнему занимают последнее место в таблице Западной конференции, набрав 30 очков после 44 матчей.
Отставание от восьмого места, которое гарантирует попадание в плей-офф, составляет уже 18 очков.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» уступило СКА (1:4).
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