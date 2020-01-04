Крэйг Вудкрофт: «Математические шансы на плей-офф у нас еще есть. Мы будем бороться до тех пор, пока они остаются»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт прокомментировал домашнее поражение от СКА (1:4) в матче регулярного чемпионата , передает корреспондент Tribuna.com.

– Мне понравилось начало матча с нашей стороны. Мы хорошо играли клюшками, включили ноги, двигались по площадке, смогли доставить проблемы, даже перебросали их 12:5. Тем не менее после первого периода счет был 0:2. Это говорит о том, что нам противостояла очень мастеровитая команда, которая умеет использовать свои моменты. Это они и сделали.

Во втором периоде СКА взял игру под контроль. Они смогли заставить нас волноваться, много времени проводили в нашей зоне, показали свое мастерство и опыт, заставили нас схватить несколько удалений, которые нам было тяжело нейтрализовывать. В конце концов, мы пропустили.

В третьем периоде снова заиграли здорово. Были моменты, которые мы, к сожалению, не смогли реализовать. Понравился дух команды в заключительной трети: шли вперед, хотели играть. Тем не менее уступили. Разочарован результатом, но было много позитивных моментов, на которые я обратил внимание. Двигаемся дальше, к следующему матчу.

– Какие задачи стоят перед «Динамо» на конец сезона? Есть ли речь о спортивных результатах?

– Я всегда настраиваю команды на победы – мы выходим заряженные на них. Но не всегда получается. Все должны заслужить место в команде на будущее – это месседж, который был послан Дмитрием Басковым. Я считаю, он правильный. Все игроки должны доказать, что в следующем сезоне они достойны надевать эти джерси и быть частью «Динамо». Наши задачи на сезон остаются теми же: играть, стараться побеждать, готовить хоккеистов для национальной сборной.

В сегодняшнем матче можно было увидеть прогресс молодых игроков, которые показали больше уверенности на льду, принимали осознанные решения, здорово смотрелись. Иногда тяжело увидеть прогресс через тернии поражений, но он действительно есть. Думаю, в конце сезона, игроки будут намного опытнее и покажут себя на уровне КХЛ гораздо лучше, чем на старте.

Математические шансы на плей-офф у нас еще есть. Мы будем бороться до тех пор, пока они остаются, – сказал Вудкрофт.

Отставание минского «Динамо» от зоны плей-офф составляет уже 18 очков



