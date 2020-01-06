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Георгию Кондратьеву исполнилось 60 лет
07.01.2020 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня исполняется 60-лет известному белорусскому тренеру Георгию Кондратьеву.
«Во взрослом футболе форвард дебютировал во второй союзной лиге, где в составе витебской «Двины» за два сезона провел 22 мяча. После этого бомбардир перешел в минское «Динамо», которое привел к золоту (1982) и бронзе (1983) чемпионата СССР, а также финалу Кубка СССР 1987 года.
В середине 1990-х Кондратьев выступал за рубежом — в Австрии, Финляндии, Германии, а также первенстве Украины. Завершал же карьеру Георгий Петрович на родине в форме
Помимо большого футбола Георгий Кондратьев на протяжении пяти сезонов выступал в отечественных мини-футбольных клубах – «Элите», «Дифоре», «Адмирал-Дариде» и РАНН-БГПА. За этот период Георгий Петрович дважды выигрывал серебро национального чемпионата, а также становился обладателем Кубка Беларуси.
Как игрок
С 1999 года Георгий Петрович начал тренерскую карьеру – и на клубном уровне работал со столичным «Динамо», витебским «Локомотивом», «Сморгонью»,
Однако наибольших успехов Георгий Кондратьев добился во главе молодежной сборной Беларуси. С парнями не старше 1988 года рождения Кондратьев завоевал бронзовые медали чемпионата Европы УЕФА 2011 года. А затем в качестве главного тренера олимпийской сборной страны дебютировал вместе с командой на Играх 2012 года в Лондоне. С конца 2012 года по осень 2014 года Георгий Петрович проработал в качестве главного тренера национальной сборной Беларуси, а сейчас входит в штаб Михаила Мархеля.
В 2011 году Георгий Кондратьев был признан лучшим тренером Беларуси. С июня 2019 года работает ассистентом Михаила Мархеля в национальной сборной Беларуси», – говорится в
Редакция Tribuna.com поздравляет Георгия Петровича с юбилеем и желает крепкого здоровья и ярких побед с белорусским футболом.
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Сегодня исполняется 60-лет известному белорусскому тренеру Георгию Кондратьеву.
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