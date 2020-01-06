Георгию Кондратьеву исполнилось 60 лет

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня исполняется 60-лет известному белорусскому тренеру Георгию Кондратьеву.

«Во взрослом футболе форвард дебютировал во второй союзной лиге, где в составе витебской «Двины» за два сезона провел 22 мяча. После этого бомбардир перешел в минское «Динамо», которое привел к золоту (1982) и бронзе (1983) чемпионата СССР, а также финалу Кубка СССР 1987 года.

В середине 1990-х Кондратьев выступал за рубежом — в Австрии, Финляндии, Германии, а также первенстве Украины. Завершал же карьеру Георгий Петрович на родине в форме из Мозыря.

Помимо большого футбола Георгий Кондратьев на протяжении пяти сезонов выступал в отечественных мини-футбольных клубах – «Элите», «Дифоре», «Адмирал-Дариде» и РАНН-БГПА. За этот период Георгий Петрович дважды выигрывал серебро национального чемпионата, а также становился обладателем Кубка Беларуси.

Как игрок дважды включался в список 33 лучших футболистов сезона в СССР (1985, 1987), а также был принят в клуб Григория Федотова (115 мячей).

С 1999 года Георгий Петрович начал тренерскую карьеру – и на клубном уровне работал со столичным «Динамо», витебским «Локомотивом», «Сморгонью», , бобруйской «Белшиной» и гродненским «Неманом».

Однако наибольших успехов Георгий Кондратьев добился во главе молодежной сборной Беларуси. С парнями не старше 1988 года рождения Кондратьев завоевал бронзовые медали чемпионата Европы УЕФА 2011 года. А затем в качестве главного тренера олимпийской сборной страны дебютировал вместе с командой на Играх 2012 года в Лондоне. С конца 2012 года по осень 2014 года Георгий Петрович проработал в качестве главного тренера национальной сборной Беларуси, а сейчас входит в штаб Михаила Мархеля.

В 2011 году Георгий Кондратьев был признан лучшим тренером Беларуси. С июня 2019 года работает ассистентом Михаила Мархеля в национальной сборной Беларуси», – говорится в сообщении АБФФ .

Редакция Tribuna.com поздравляет Георгия Петровича с юбилеем и желает крепкого здоровья и ярких побед с белорусским футболом.