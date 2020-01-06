ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ливерпуль» объявил о сделке с Nike. Контракт вступит в силу 1 июня

07.01.2020 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Американский производитель спортивной экипировки Nike станет новым техническим спонсором «Ливерпуля».

Долгосрочный контракт вступит в силу 1 июня 2020 года. Начиная с сезона-2020/21 Nike будет поставлять мерсисайдскому клубу игровую, тренировочную и дорожную экипировку.

Нынешним партнером «красных» является компания New Balance. Действующий контракт на 45 млн фунтов за сезон рассчитан до мая 2020 года.

Минувшей осенью New Balance пытался через суд добиться продолжения сотрудничества с «Ливерпулем», но в итоге арбитраж принял сторону клуба.

Ранее стало известно, что сделка «Ливерпуля» и Nike будет рекордной для АПЛ в финансовом плане. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский производитель спортивной экипировки Nike станет новым техническим спонсором «Ливерпуля».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Шэньчжэнь (WTA). Второй круг. Cоболенко играет с Кристиной Плишковой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика