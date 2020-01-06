«Ливерпуль» объявил о сделке с Nike. Контракт вступит в силу 1 июня

Источник материала: Tribuna.com

Американский производитель спортивной экипировки Nike станет новым техническим спонсором «Ливерпуля».

Долгосрочный контракт вступит в силу 1 июня 2020 года. Начиная с сезона-2020/21 Nike будет поставлять мерсисайдскому клубу игровую, тренировочную и дорожную экипировку.

Нынешним партнером «красных» является компания New Balance. Действующий контракт на 45 млн фунтов за сезон рассчитан до мая 2020 года.

Минувшей осенью New Balance пытался через суд добиться продолжения сотрудничества с , но в итоге арбитраж принял сторону клуба.

Ранее стало известно, что сделка «Ливерпуля» и Nike будет рекордной для АПЛ в финансовом плане.