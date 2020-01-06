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Дакар-2020. Вязович занял второе место и лидирует после третьего этапа

07.01.2020 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

7 января в Саудовской Аравии состоялся третий этап ралли-рейда «Дакар-2020» в классе грузовиков. Второе место занял экипаж «МАЗ» Сергея Вязовича.
 
Ралли Дакар
7 января 2019 года
Этап 3
 
Мотоциклы
 
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 4:08.23
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +9.39
3. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») +13.16
 
Положение после этапа 3
 
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 11:17.56
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +15.02
3. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») +15.14
 
Внедорожники
 
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») – 3:48.01
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +3.31
3. Якуб Пшигонский (Польша, «Мини») +4.19
 
Положение после этапа 3
 
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») – 11:00.20
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +4.55
3. Орландо Терранова (Аргентина, «Мини») +8.09
 

Грузовики

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») — 3:59.15
2. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») — +4.54
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») — +11.13
5. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») - 25.17

Положение после этапа 3

1. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») — 11:34.01
2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») — +2.18
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») — +20.01.
10.  Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») - 1.28.46

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7 января в Саудовской Аравии состоялся третий этап ралли-рейда «Дакар-2020» в классе грузовиков.
 
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