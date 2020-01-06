ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Альберт Рыбак о договорных матчах в Литве: «Очень распространены! Однажды игрока в первом тайме поменял – ошибки были совсем не его»

07.01.2020 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Альберт Рыбак, который ранее работал в «Ритеряе», рассказал о договорных матчах в Литве.

– Часто сталкивались с договорными матчами?

– Я вообще на эту тему говорить не хочу.

– Это распространенная штука в Литве?

– Очень! Есть официальные данные. Сейчас активно идет борьба. Слышал даже, что «Паланга» и «Атлантас» принимают какой-то определенный кодекс даже.

– Как понимали, что ваши игроки замешаны в чем-то подобном?

– Когда видел, что игрок делает что-то совсем не так. Каким-то образом чувствовал, что это не те ошибки, которые ему свойственны. Когда хорошо знаешь возможности футболиста, это сразу бросается в глаза. И однажды я такого игрока еще в первом тайме поменял. Ошибки были совсем не его. Меня это сразу насторожило.

С договорными матчами теряется дух игры, – сказал Рыбак.

«Поначалу злило, когда обращаешься на русском, а человек отворачивается». Белорус – о работе в литовском футболе

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский тренер Альберт Рыбак, который ранее работал в «Ритеряе», рассказал о договорных матчах в Литве.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси – 8-й, Роналду – 49-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика