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Альберт Рыбак о договорных матчах в Литве: «Очень распространены! Однажды игрока в первом тайме поменял – ошибки были совсем не его»
07.01.2020 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский тренер Альберт Рыбак, который ранее работал в
– Часто сталкивались с договорными матчами?
– Я вообще на эту тему говорить не хочу.
– Это распространенная штука в Литве?
– Очень! Есть официальные данные. Сейчас активно идет борьба. Слышал даже, что «Паланга» и
– Как понимали, что ваши игроки замешаны в чем-то подобном?
– Когда видел, что игрок делает что-то совсем не так. Каким-то образом чувствовал, что это не те ошибки, которые ему свойственны. Когда хорошо знаешь возможности футболиста, это сразу бросается в глаза. И однажды я такого игрока еще в первом тайме поменял. Ошибки были совсем не его. Меня это сразу насторожило.
С договорными матчами теряется дух игры, – сказал Рыбак.
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Альберт Рыбак о договорных матчах в Литве: «Очень распространены! Однажды игрока в первом тайме поменял – ошибки были совсем не его»
Белорусский тренер Альберт Рыбак, который ранее работал в «Ритеряе», рассказал о договорных матчах в Литве.
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