Альберт Рыбак о договорных матчах в Литве: «Очень распространены! Однажды игрока в первом тайме поменял – ошибки были совсем не его»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Альберт Рыбак, который ранее работал в , рассказал о договорных матчах в Литве.

– Часто сталкивались с договорными матчами?

– Я вообще на эту тему говорить не хочу.

– Это распространенная штука в Литве?

– Очень! Есть официальные данные. Сейчас активно идет борьба. Слышал даже, что «Паланга» и принимают какой-то определенный кодекс даже.

– Как понимали, что ваши игроки замешаны в чем-то подобном?

– Когда видел, что игрок делает что-то совсем не так. Каким-то образом чувствовал, что это не те ошибки, которые ему свойственны. Когда хорошо знаешь возможности футболиста, это сразу бросается в глаза. И однажды я такого игрока еще в первом тайме поменял. Ошибки были совсем не его. Меня это сразу насторожило.

С договорными матчами теряется дух игры, – сказал Рыбак.

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