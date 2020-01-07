ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сульшер настаивает на покупке ван де Бека. «Аякс» хочет за него 50+ млн фунтов

08.01.2020 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» может приобрести хавбека «Аякса» Донни ван де Бека в январе, сообщает ESPN.

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер настаивает на подписании 22-летнего голландца. Кроме того, специалист давит на вице-президента клуба Эда Вудворда, убеждая его в необходимости усиления команды в этом месяце.

Сообщается, что «Аякс» оценивает ван де Бека более чем в 50 млн фунтов. В «Юнайтед» полагают, что осуществить сделку по ван де Беку будет не очень сложно, поскольку «Аякс» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и потерял призовые деньги.

Скауты «МЮ» считают ван де Бека игроком, который сможет усилить команду, в нем видят потенциал и уверены, что он будет прогрессировать на «Олд Траффорд». Также в «Юнайтед» высоко оценивают его атакующие способности. 

Сульшер также очень высоко ценит хавбека «Аякса» Хакима Зиеша, однако трансфер ван де Бека на данный момент является для «Юнайтед» приоритетным. В клубе считают, что необходимо усилить полузащиту.

В этом сезоне ван де Бек провел за «Аякс» 16 матчей в чемпионате Голландии, забил 6 мячей и отдал 4 голевых передачи. 

Отдых на горнолыжных курортах от 15 000₽

Сульшер настаивает на покупке ван де Бека. «Аякс» хочет за него 50+ млн фунтов

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» может приобрести хавбека «Аякса» Донни ван де Бека в январе, сообщает ESPN.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Матч минского «Динамо» и «Куньлуня» попал под акции «Maxline платит» и «Maxline вернет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика