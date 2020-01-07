|
Сульшер настаивает на покупке ван де Бека. «Аякс» хочет за него 50+ млн фунтов
08.01.2020 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «МЮ»
Сообщается, что
Скауты «МЮ» считают ван де Бека игроком, который сможет усилить команду, в нем видят потенциал и уверены, что он будет прогрессировать на «Олд Траффорд». Также в «Юнайтед» высоко оценивают его атакующие способности.
Сульшер также очень высоко ценит хавбека «Аякса»
В этом сезоне ван де Бек провел за «Аякс» 16 матчей в чемпионате Голландии, забил 6 мячей и отдал 4 голевых передачи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» может приобрести хавбека «Аякса» Донни ван де Бека в январе, сообщает ESPN.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)