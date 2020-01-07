В минувшем году Игорь Стасевич и Максим Скавыш преодолели полусотенный рубеж голов в официальных матчах «желто-синих». Таким образом, уже 10 игроков нашего клуба имеют на своих счетах не менее 50 забитых мячей!
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Виталий Родионов — лучший бомбардир БАТЭ за все годы!
08.01.2020 — Новости Спорта | Единство
Источник материала: Единство
В минувшем году Игорь Стасевич и Максим Скавыш преодолели полусотенный рубеж голов в официальных матчах «желто-синих». Таким образом, уже 10 игроков нашего клуба имеют на своих счетах не менее 50 забитых мячей!
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Минувший год нисколько не поколебал лидирующие позиции Виталия Родионова, который два года назад завершил игровую карьеру. По-прежнему и близко не видно того, кто...
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