Мужчина, оскорблявший Балотелли на расовой почве, 5 лет не сможет посещать матчи в Евросоюзе

Источник материала: Tribuna.com

Мужчина, оскроблявший форварда «Брешии» на расовой почве, получил пятилетний запрет на посещение матчей от итальянской полиции.

38-летний болельщик, который начал скандировать расистские кричалки в адрес футболиста во время игры 11-го тура чемпионата Италии «Верона» – (2:1), опознан полицией Вероны и получил бан на посещение матчей.

Мужчина не сможет посещать спортивные мероприятия в Италии и на территории Европейского Союза до 2025 года, ему будет запрещено посещать определенные районы в Вероне с участием болельщиков во время матчей.

Отмечается, что этот человек не является частью какой-либо фанатской группы «Вероны».

Напомним, в ноябре «Верона» наказала лидера своей фанатской группировки за слова в адрес Балотелли, запретив ему посещать матчи команды до июня 2030 года.

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