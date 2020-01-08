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Мужчина, оскорблявший Балотелли на расовой почве, 5 лет не сможет посещать матчи в Евросоюзе
09.01.2020 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мужчина, оскроблявший форварда «Брешии»
38-летний болельщик, который начал скандировать расистские кричалки в адрес футболиста во время игры 11-го тура чемпионата Италии «Верона» –
Мужчина не сможет посещать спортивные мероприятия в Италии и на территории Европейского Союза до 2025 года, ему будет запрещено посещать определенные районы в Вероне с участием болельщиков во время матчей.
Отмечается, что этот человек не является частью какой-либо фанатской группы «Вероны».
Напомним, в ноябре «Верона»
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Мужчина, оскроблявший форварда «Брешии» Марио Балотелли на расовой почве, получил пятилетний запрет на посещение матчей от итальянской полиции.
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