Подписывайтесь на лучшие спортивные телеграм-каналы: фигурное катание, бокс, баскетбол, футбол, хоккей, биатлон и остальные виды спорта

Источник материала: Tribuna.com

Топовые каналы Телеграма по видам спорта. Их нельзя пропустить:

Канал о «Формуле-1»

Канал о боксе и ММА «Панчер»

Канал о хоккее

Канал о биатлоне

Канал о баскетболе

Канал о фигурном катании

Канал про FIFA, PES и киберспорт

Канал о ставках

Телевизор 3.0 – лучшее футбольное видео

Для болельщиков популярных футбольных клубов есть отдельные каналы:

Канал про «МЮ»

Канал про «Ливерпуль»

Канал про «Реал»

Канал про «Барселону»

Канал про «Ювентус»

Кроме того, у нас есть основной канал Tribuna.com, где вы найдете все самое лучшее, что есть на сайте:

Канал Tribuna.com

Выбирайте подходящие!