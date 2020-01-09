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Диего Симеоне: «Атлетико» победил лучшую в мире команду по владению мячом и игре в атаке»

10.01.2020 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о победе над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании.

- Что значит этот триумф?

– Очень многое. Мы победили лучшую в мире команду по владению мячом и игре в атаке.

После 75-й минуты мы показали когти, у нас появились вера и желание – это характеризует «Атлетико».

Казалось, что это невозможно, но у нас появилось ощущение – если мы сравняем счет, сможем победить.

- Что же для этого надо делать?

– Играть как команда. «Барселона» – одна из лучших команд в мире, вместе с «Манчестер Сити», «Реалом» – они на шаг впереди остальных.

Но мы заслужили эти 15 минут в конце матча, эту радость и теперь сыграем в финале.

- Что же перевернуло игру?

– Мы знали, что у нас есть возможности бороться все 90 минут. Наш второй гол свел на нет усилия соперника. Их разочарование передалось нам.

Выход Льоренте и изменение позиции Корреа придали нам силы, подарили крылья. В эти последние минуты было видно, на что мы способны.

- Теперь у вас впереди дерби с «Реалом».

– Зидан фантастический тренер, он идеально подходит «Мадриду». Они изменились с момента последнего дерби, и это отражается в игре, несмотря на отсутствие Азара, Бензема, Бэйла. Это мощный соперник.

- «Реал» отдыхает на один день больше.

– Это не может быть оправданием.

- Ни вы, ни «Реал» не выиграли чемпионат или Кубок Испании. Обладатель Суперкубка будет легитимным?

– Конечно. Королевская испанская футбольная федерация изменила формат турнира, и мы должны играть и стараться победить.

 
 
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о победе над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании.
 
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