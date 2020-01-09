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Диего Симеоне: «Атлетико» победил лучшую в мире команду по владению мячом и игре в атаке»
10.01.2020 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
- Что значит этот триумф?
– Очень многое. Мы победили лучшую в мире команду по владению мячом и игре в атаке.
После 75-й минуты мы показали когти, у нас появились вера и желание – это характеризует «Атлетико».
Казалось, что это невозможно, но у нас появилось ощущение – если мы сравняем счет, сможем победить.
- Что же для этого надо делать?
– Играть как команда.
Но мы заслужили эти 15 минут в конце матча, эту радость и теперь сыграем в финале.
- Что же перевернуло игру?
– Мы знали, что у нас есть возможности бороться все 90 минут. Наш второй гол свел на нет усилия соперника. Их разочарование передалось нам.
Выход Льоренте и изменение позиции Корреа придали нам силы, подарили крылья. В эти последние минуты было видно, на что мы способны.
- Теперь у вас впереди дерби с «Реалом».
– Зидан фантастический тренер, он идеально подходит «Мадриду». Они изменились с момента последнего дерби, и это отражается в игре, несмотря на отсутствие Азара, Бензема, Бэйла. Это мощный соперник.
- «Реал» отдыхает на один день больше.
– Это не может быть оправданием.
- Ни вы, ни «Реал» не выиграли чемпионат или Кубок Испании. Обладатель Суперкубка будет легитимным?
– Конечно. Королевская испанская футбольная федерация изменила формат турнира, и мы должны играть и стараться победить.
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о победе над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании.
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