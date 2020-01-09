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Названы лучшие легкоатлеты Беларуси 2019 года

10.01.2020 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2019 года и наградила лучших спортсменов специальной премией «Атлетика», передает корреспондент БЕЛТА.

Названы лучшие легкоатлеты Беларуси 2019 года

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский отметил, что в этот раз сделать выбор было сложнее всего. «Люди голосовали сердцем. Очень сильные спортсмены были номинированы, отдать предпочтение кому-то было крайне тяжело. Для атлетов эта премия очень важна, она мотивирует их и является признанием заслуг», — сказал он. Глава БФЛА надеется, что на Олимпиаде в Токио белорусы покажут достойный результат.

В торжественной церемонии принял участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Лучшими легкоатлетами ушедшего года среди взрослых спортсменов признаны Татьяна Холодович (метание копья) и Максим Недосеков (прыжки в высоту), который также стал лучшим в аналогичной номинации среди молодежи.

Награды получили также лучшие атлеты и тренеры в номинациях «Юноши», «Юниоры» и «Молодежь», определены лучшие судьи сезона.

Церемония вручения премии «Атлетика» проводилась в шестой раз.

Источник: БелТА
Фото Андрея Покумейко

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Теги: Гродно
 
 
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Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2019 года и наградила лучших спортсменов специальной премией «Атлетика», передает корреспондент БЕЛТА....
 
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