Кирилл Капленко может покинуть «Зенит-2» («Матч ТВ»)

Источник материала: Tribuna.com

По данным «Матч ТВ» , перед «Зенитом-2» не будет ставиться задачи выхода в ФНЛ, где фарм-клуб петербуржцев провел 4 сезона. Такое решение принято руководством клуба.

планирует расстаться со своими лидерами — Леоном Мусаевым, и Ильей Воробьевым. Последним интересуется «Нижний Новгород». Этих игроков клуб, видимо, продаст.

«Зенит-2» занимает третье место в зоне «Запад» ПФЛ, на три очка отставая от «Долгопрудного» и на четыре – от «Велеса», который имеет игру в запасе.

В нынешнем сезоне Капленко провел 16 матчей, результативными действиями не отметился. Подробную статистику 20-летнего футболиста смотрите здесь.