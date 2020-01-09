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Кирилл Капленко может покинуть «Зенит-2» («Матч ТВ»)
10.01.2020 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По данным
«Зенит-2» занимает третье место в зоне «Запад» ПФЛ, на три очка отставая от «Долгопрудного» и на четыре – от «Велеса», который имеет игру в запасе.
В нынешнем сезоне Капленко провел 16 матчей, результативными действиями не отметился. Подробную статистику 20-летнего футболиста смотрите
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По данным «Матч ТВ», перед «Зенитом-2» не будет ставиться задачи выхода в ФНЛ, где фарм-клуб петербуржцев провел 4 сезона.
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