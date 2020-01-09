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Кирилл Капленко может покинуть «Зенит-2» («Матч ТВ»)

10.01.2020 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По данным «Матч ТВ», перед «Зенитом-2» не будет ставиться задачи выхода в ФНЛ, где фарм-клуб петербуржцев провел 4 сезона. Такое решение принято руководством клуба.

«Зенит-2» планирует расстаться со своими лидерами — Леоном Мусаевым, Кириллом Капленко и Ильей Воробьевым. Последним интересуется «Нижний Новгород». Этих игроков клуб, видимо, продаст.

«Зенит-2» занимает третье место в зоне «Запад» ПФЛ, на три очка отставая от «Долгопрудного» и на четыре – от «Велеса», который имеет игру в запасе.

В нынешнем сезоне Капленко провел 16 матчей, результативными действиями не отметился. Подробную статистику 20-летнего футболиста смотрите здесь.

 
 
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По данным «Матч ТВ», перед «Зенитом-2» не будет ставиться задачи выхода в ФНЛ, где фарм-клуб петербуржцев провел 4 сезона.
 
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