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Чемпионат Англии. «Шеффилд» против «Вест Хэма», «Ливерпуль» завтра сыграет с «Тоттенхэмом»

10.01.2020 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 22-м туре Премьер-лиги в субботу «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» примет «Норвич», «Челси» встретится с «Бернли», «Лестер» – с «Саутгемптоном», а «Тоттенхэм» – с «Ливерпулем».

В воскресенье «Манчестер Сити» проведет выездной матч с «Астон Виллой».

Чемпионат Англии

22-й тур

Кристал Пэлас – Арсенал
Дата проведения
11 января, 15.30, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм
Дата проведения
10 января, 23.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Брайтон
Дата проведения
11 января, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Норвич
Дата проведения
11 января, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Бернли
Дата проведения
11 января, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Саутгемптон
Дата проведения
11 января, 18.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Ньюкасл
Дата проведения
11 января, 18.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Ливерпуль
Дата проведения
11 января, 20.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Уотфорд
Дата проведения
12 января, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Манчестер Сити
Дата проведения
12 января, 19.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

 
 
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В 22-м туре Премьер-лиги в субботу «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» примет «Норвич», «Челси» встретится с «Бернли», «Лестер» – с...
 
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