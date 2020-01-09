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Чемпионат Англии. «Шеффилд» против «Вест Хэма», «Ливерпуль» завтра сыграет с «Тоттенхэмом»
10.01.2020 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 22-м туре Премьер-лиги в субботу «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас»,
В воскресенье «Манчестер Сити» проведет выездной матч с
Чемпионат Англии
22-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 22-м туре Премьер-лиги в субботу «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» примет «Норвич», «Челси» встретится с «Бернли», «Лестер» – с...
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