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«Барселона» обсудила с Хави его назначение главным тренером (RAC1)

10.01.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В «Барселоне» рассматривают вариант с назначением бывшего игрока клуба Хави на пост главного тренера, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

Генеральный директор каталонцев Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль встретились сегодня в Дохе с 39-летним специалистом, чтобы обсудить данный вопрос.

Хави является главным тренером «Аль-Садда». Он выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что «Барса» не уволит тренера Эрнесто Вальверде, потому что руководству понравился матч с «Атлетико» (2:3).

 
 
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В «Барселоне» рассматривают вариант с назначением бывшего игрока клуба Хави на пост главного тренера, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.
 
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