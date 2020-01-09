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«Барселона» обсудила с Хави его назначение главным тренером (RAC1)
10.01.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В «Барселоне» рассматривают вариант с назначением бывшего игрока клуба Хави на пост главного тренера, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.
Генеральный директор каталонцев Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль встретились сегодня в Дохе с 39-летним специалистом, чтобы обсудить данный вопрос.
Хави является главным тренером «Аль-Садда». Он выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год.
Ранее сообщалось, что «Барса» не уволит тренера Эрнесто Вальверде, потому что руководству понравился матч с «Атлетико» (2:3).
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В «Барселоне» рассматривают вариант с назначением бывшего игрока клуба Хави на пост главного тренера, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.
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