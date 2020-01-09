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Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Стремсхайм победил, белорус Лазовский – 9-й
10.01.2020 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в словацком Брезно-Осрбли на четвертом этапе Кубка IBU прошла мужская короткая индивидуальная гонка (15 км).
Победу одержал норвежец Эндре Стремсхайм. Белорус Дмитрий Лазовский занял 9-е место. Это лучший результат для биатлониста на взрослом уровне.
Кубок IBU
4-й этап
Брезно-Осрбли, Словакия
Индивидуальная гонка
Мужчины
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 36.29.9 (0+0+0+0)
2. Роман Реес (Германия) – 57,3 (0+0+0+0)
3. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.19,5 (0+1+0+0)
4. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 1.40,8 (0+0+0+2)
4. Сиворт Баккен (Норвегия) – 1.40,8 (0+0+0+1)
6. Адам Вацлавик (Чехия) – 1.49,6 (1+0+1+0)
7. Эрик Лессер (Германия) – 1.49,7 (0+1+1+0)
8. Витеслав Хорниг (Чехия) – 1.50,4 (0+0+1+0)
9. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1.53,9 (0+0+0+0)
10. Филипп Наврат (Германия) – 1.55,2 (1+1+0+0)
...
15. Виктор Кривко (Беларусь) – 2:41.4 (0+0+0+1)
64. Алексей Гребенников (Беларусь) – 7:22.7 (0+0+0+1)
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Сегодня в словацком Брезно-Осрбли на четвертом этапе Кубка IBU прошла мужская короткая индивидуальная гонка (15 км).
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