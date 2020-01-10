OHL. Оксентюк набрал очки в 15-м матче подряд и установил рекорд «Флинта» по продолжительности бомбардирской серии

Источник материала: Tribuna.com

Состоялись очередные матчи в хоккейной лиге Онтарио.

«Флинт» на своей площадке принимал «Сагино» и уступил со счетом 4:7. В этом матче на лед выходили три белоруса: за «Файрбердз» сыграли и Евгений Оксентюк, за «Спирит» – Илья Соловьев .

Оксентюк на 28-й минуте оформил ассист. Колячонок забросил четвертую шайбу «Флинта», голевой передачей в этой атаке также отметился Оксентюк. Соловьев результативных баллов не набрал.

Для Оксентюка этот матч стал 15-м подряд, в котором белорусский форвард набрал очки. Всего на счету форварда 27 (11+16) баллов, и это новый рекорд «Флинта» по продолжительности бомбардирской серии. Прошлое достижение в сезоне-2016/17 установил форвард Коул Шервуд, который отмечался в протоколе результативными действиями на протяжении 14 матчей подряд.

В 33 играх текущего сезона Оксентюк заработал 47 (19+28) очков и является лучшим бомбардиром «Файрбердз». У Колячонка 9 голов и 12 ассистов в 30 играх, Соловьев набрал 28 (3+25) баллов в 31 матче.