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OHL. Оксентюк набрал очки в 15-м матче подряд и установил рекорд «Флинта» по продолжительности бомбардирской серии
11.01.2020 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Состоялись очередные матчи в хоккейной лиге Онтарио.
«Флинт» на своей площадке принимал «Сагино» и уступил со счетом 4:7. В этом матче на лед выходили три белоруса: за «Файрбердз» сыграли
Оксентюк на 28-й минуте оформил ассист. Колячонок забросил четвертую шайбу «Флинта», голевой передачей в этой атаке также отметился Оксентюк. Соловьев результативных баллов не набрал.
Для Оксентюка этот матч стал 15-м подряд, в котором белорусский форвард набрал очки. Всего на счету форварда 27 (11+16) баллов, и это новый рекорд «Флинта» по продолжительности бомбардирской серии. Прошлое достижение в сезоне-2016/17 установил форвард Коул Шервуд, который отмечался в протоколе результативными действиями на протяжении 14 матчей подряд.
В 33 играх текущего сезона
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OHL. Оксентюк набрал очки в 15-м матче подряд и установил рекорд «Флинта» по продолжительности бомбардирской серии
Состоялись очередные матчи в хоккейной лиге Онтарио.
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