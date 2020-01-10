Хави, скорее всего, возглавит «Барселону» летом. Контракт – на 2 года (As)

Источник материала: Tribuna.com

хочет назначить главным тренером Хави , который возглавляет катарский « Аль-Садд » и выступал за сине-гранатовых как игрок с 1998 по 2015 год.

Каталонцы предложили 39-летнему специалисту контракт на 2,5 года, если тот сразу согласится приступить к работе на «Камп Ноу».

Однако Хави предпочел бы возглавить «Барселону» по окончании сезона. В этом случае с ним будет заключено двухлетнее соглашение, сообщает As.

Судьба нынешнего главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде уже предрешена – в новом сезоне он не будет работать с командой.