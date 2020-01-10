ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хави, скорее всего, возглавит «Барселону» летом. Контракт – на 2 года (As)

11.01.2020 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» хочет назначить главным тренером Хави, который возглавляет катарский «Аль-Садд» и выступал за сине-гранатовых как игрок с 1998 по 2015 год.

Каталонцы предложили 39-летнему специалисту контракт на 2,5 года, если тот сразу согласится приступить к работе на «Камп Ноу».

Однако Хави предпочел бы возглавить «Барселону» по окончании сезона. В этом случае с ним будет заключено двухлетнее соглашение, сообщает As.

Судьба нынешнего главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде уже предрешена – в новом сезоне он не будет работать с командой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барселона» хочет назначить главным тренером Хави, который возглавляет катарский «Аль-Садд» и выступал за сине-гранатовых как игрок с 1998 по 2015 год.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вудкрофт о посещамости матчей «Динамо»: «Верю, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать нас так горячо и громко, как они умеют»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика