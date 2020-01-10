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Хави, скорее всего, возглавит «Барселону» летом. Контракт – на 2 года (As)
11.01.2020 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Каталонцы предложили 39-летнему специалисту контракт на 2,5 года, если тот сразу согласится приступить к работе на «Камп Ноу».
Однако Хави предпочел бы возглавить «Барселону» по окончании сезона. В этом случае с ним будет заключено двухлетнее соглашение, сообщает As.
Судьба нынешнего главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде уже предрешена – в новом сезоне он не будет работать с командой.
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«Барселона» хочет назначить главным тренером Хави, который возглавляет катарский «Аль-Садд» и выступал за сине-гранатовых как игрок с 1998 по 2015 год.
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