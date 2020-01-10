Кубок мира. Эстафета. Смольский, Бочарников, Елетнов и Лобастов побегут за Беларусь

Источник материала:
Tribuna.com
11 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужская эстафета. За Беларусь побегут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов.
- Дата проведения
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11 января, 16.15
Беларусь (№11): Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов.
Норвегия (№1): Ларс Хельге Биркеланд, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Ветле Шостад Кристиансен.
Франция (№2): Эмильен Жакелен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.
Германия (№3): Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.
Россия (№5): Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов.
Швеция (№7): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.
Украина (№9): Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов.
Австрия (№13): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард.
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11 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужская эстафета.