«Интер» согласовал с Эриксеном контракт до 2024 года

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Кристиан Эриксен договорился о контракте с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стороны согласовали контракт сроком до 2024 года. Теперь «нерадзурри» предстоит обсудить условия трансфера с «Тоттенхэмом».

Английский клуб намерен выручить за 27-летнего датчанина 20 млн евро. Руководство надеется снизить цену на игрока, срок контракта которого истекает через полгода.