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«Интер» согласовал с Эриксеном контракт до 2024 года
11.01.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Стороны согласовали контракт сроком до 2024 года. Теперь «нерадзурри» предстоит обсудить условия трансфера с «Тоттенхэмом».
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен договорился о контракте с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.
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