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«Интер» согласовал с Эриксеном контракт до 2024 года

11.01.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен договорился о контракте с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стороны согласовали контракт сроком до 2024 года. Теперь «нерадзурри» предстоит обсудить условия трансфера с «Тоттенхэмом».

Английский клуб намерен выручить за 27-летнего датчанина 20 млн евро. Руководство «Интера» надеется снизить цену на игрока, срок контракта которого истекает через полгода.

 
 
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен договорился о контракте с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.
 
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