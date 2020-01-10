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Сергей Рутенко о судействе матча Хорватия – Беларусь: «Мы не заслуживаем такого отношения к себе»

11.01.2020 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок сборной Беларуси Сергей Рутенко, комментируя матч нашей команды с Хорватией на Евро-2020, остался недоволен работой судейской бригады по отношению к нашей команде.

«У хорватов весь побольше.  И мы уже не первый гол на европейской и мировой арене гандбольной и не заслуживаем такого отношения к себе.

Я рад, что сейчас нахожусь в студии и комментирую действия судей, так как если бы я был действующим игроком, то мог быть подвергнут санкциям. Сейчас же у меня более развязаны руки», – сказал Рутенко в эфире «Беларусь 5».

Матч будут обслуживают сестры Шарлотт и Жюли Бонавентюра.

Сергей Рутенко о судействе матча Хорватия – Беларусь: «Мы не заслуживаем такого отношения к себе»

 
 
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Бывший игрок сборной Беларуси Сергей Рутенко, комментируя матч нашей команды с Хорватией на Евро-2020, остался недоволен работой судейской бригады по отношению к...
 
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