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Сергей Рутенко о судействе матча Хорватия – Беларусь: «Мы не заслуживаем такого отношения к себе»
11.01.2020 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший игрок сборной Беларуси Сергей Рутенко, комментируя матч нашей команды с Хорватией на Евро-2020, остался недоволен работой судейской бригады по отношению к нашей команде.
«У хорватов весь побольше. И мы уже не первый гол на европейской и мировой арене гандбольной и не заслуживаем такого отношения к себе.
Я рад, что сейчас нахожусь в студии и комментирую действия судей, так как если бы я был действующим игроком, то мог быть подвергнут санкциям. Сейчас же у меня более развязаны руки», – сказал Рутенко в эфире
Матч будут обслуживают сестры Шарлотт и Жюли Бонавентюра.
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Бывший игрок сборной Беларуси Сергей Рутенко, комментируя матч нашей команды с Хорватией на Евро-2020, остался недоволен работой судейской бригады по отношению к...
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