Сергей Рутенко о судействе матча Хорватия – Беларусь: «Мы не заслуживаем такого отношения к себе»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок сборной Беларуси Сергей Рутенко, комментируя матч нашей команды с Хорватией на Евро-2020, остался недоволен работой судейской бригады по отношению к нашей команде.

«У хорватов весь побольше. И мы уже не первый гол на европейской и мировой арене гандбольной и не заслуживаем такого отношения к себе.

Я рад, что сейчас нахожусь в студии и комментирую действия судей, так как если бы я был действующим игроком, то мог быть подвергнут санкциям. Сейчас же у меня более развязаны руки», – сказал Рутенко в эфире «Беларусь 5» .

Матч будут обслуживают сестры Шарлотт и Жюли Бонавентюра.



