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Единая лига ВТБ. «ЦмокI-Мiнск» против «Автодора»
12.01.2020 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье, 12 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» сыграет на выезде с белорусским «Цмокi-Мiнском», «Парма» примет «Астану».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 12-1, ЦСКА – 10-4, «Локомотив-Кубань» – 9-4, УНИКС – 7-5, «Енисей» – 6-5, «Зенит» – 6-6,
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 12 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» сыграет на выезде с белорусским «Цмокi-Мiнском», «Парма» примет «Астану».
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