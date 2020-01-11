ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Единая лига ВТБ. «ЦмокI-Мiнск» против «Автодора»

12.01.2020 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье, 12 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» сыграет на выезде с белорусским «Цмокi-Мiнском», «Парма» примет «Астану».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – Автодор
Дата проведения
12 января, 14.45, «Falcon Club»
Онлайн матча

Парма – Астана
Дата проведения
12 января, 15.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 12-1, ЦСКА – 10-4, «Локомотив-Кубань» – 9-4, УНИКС – 7-5, «Енисей» – 6-5, «Зенит» – 6-6, «Астана» – 5-6, «Зелена-Гура» – 5-7, «Нижний Новгород» – 5-7, «Калев» – 5-8, «Автодор» – 4-7, «Парма» – 3-9, «Цмокi-Мiнск» – 2-10. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 12 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» сыграет на выезде с белорусским «Цмокi-Мiнском», «Парма» примет «Астану».
 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Минское «Динамо» принимает «Спартак»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика