Милевскому исполнилось 35 лет

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 12 января, день рождения у украинского форварда брестского Артема Милевского.

Ему исполнилось 35 лет.

Форвард выступал за «Динамо» с 2002 по 2013 год. Вместе с командой трижды становился чемпионом Украины, 4 раза обладателем Кубка, 3 раза Суперкубка.

Серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2006 года. В составе национальной сборной Украины участвовал в ЧМ-2006 и Евро-2012.

Чемпион Беларуси в составе брестского «Динамо», дважды обладатель Кубка и 1 раз Суперкубка.

Также Милевский выступал за «Борисфен-2», «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Конкордию», «Тосно» и «Кишварду».

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