ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милевскому исполнилось 35 лет

12.01.2020 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 12 января, день рождения у украинского форварда брестского «Динамо» Артема Милевского. 

Ему исполнилось 35 лет. 

Форвард выступал за «Динамо» с 2002 по 2013 год. Вместе с командой трижды становился чемпионом Украины, 4 раза обладателем Кубка, 3 раза Суперкубка. 

Серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2006 года. В составе национальной сборной Украины участвовал в ЧМ-2006 и Евро-2012. 

Чемпион Беларуси в составе брестского «Динамо», дважды обладатель Кубка и 1 раз Суперкубка. 

Также Милевский выступал за «Борисфен-2», «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Конкордию», «Тосно» и «Кишварду». 

Статистика здесь

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 12 января, день рождения у украинского форварда брестского «Динамо» Артема Милевского.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Журналист Айдын Кожахмет: «Эбонг станет игроком «Астаны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика