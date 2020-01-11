|
Милевскому исполнилось 35 лет
12.01.2020 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 12 января, день рождения у украинского форварда брестского
Ему исполнилось 35 лет.
Форвард выступал за «Динамо» с 2002 по 2013 год. Вместе с командой трижды становился чемпионом Украины, 4 раза обладателем Кубка, 3 раза Суперкубка.
Серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2006 года. В составе национальной сборной Украины участвовал в ЧМ-2006 и Евро-2012.
Чемпион Беларуси в составе брестского «Динамо», дважды обладатель Кубка и 1 раз Суперкубка.
Также
Статистика
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 12 января, день рождения у украинского форварда брестского «Динамо» Артема Милевского.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)