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Журналист Айдын Кожахмет: «Эбонг станет игроком «Астаны»

12.01.2020 11:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Казахстанский журналист Кожахмет сообщил, что полузащитник солигорского «Шахтера» Макс Эбонг станет игроком «Астаны».

«Молодой полузащитник солигорского «Шахтера» Макс Эбонг станет игроком «Астаны».

Этому парню всего 20 лет, но он уже провел 2 матча за свою национальную сборную – Беларусь. Да-да, его зовут Африд Макс Эконг Нгоме, у него темный цвет кожи, но он белорус. И считается у себя на родине большим талантом. И этого парня заполучила «Астана», – написал Кожахмет в своем Telegram-канале

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Казахстанский журналист Кожахмет сообщил, что полузащитник солигорского «Шахтера» Макс Эбонг станет игроком «Астаны».
 
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