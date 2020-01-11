Журналист Айдын Кожахмет: «Эбонг станет игроком «Астаны»

Источник материала: Tribuna.com

Казахстанский журналист Кожахмет сообщил, что полузащитник солигорского Макс Эбонг станет игроком «Астаны».

«Молодой полузащитник солигорского «Шахтера» станет игроком «Астаны».

Этому парню всего 20 лет, но он уже провел 2 матча за свою национальную сборную – Беларусь. Да-да, его зовут Африд Макс Эконг Нгоме, у него темный цвет кожи, но он белорус. И считается у себя на родине большим талантом. И этого парня заполучила «Астана», – написал Кожахмет в своем Telegram-канале .