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Журналист Айдын Кожахмет: «Эбонг станет игроком «Астаны»
12.01.2020 11:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Казахстанский журналист Кожахмет сообщил, что полузащитник солигорского
«Молодой полузащитник солигорского «Шахтера»
Этому парню всего 20 лет, но он уже провел 2 матча за свою национальную сборную – Беларусь. Да-да, его зовут Африд Макс Эконг Нгоме, у него темный цвет кожи, но он белорус. И считается у себя на родине большим талантом. И этого парня заполучила «Астана», – написал Кожахмет в своем
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