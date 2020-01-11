В Столине легковушка сбила девушку

Источник материала: Полесская правда



В Столине легковушка сбила 21-летнюю девушку недалеко от пешеходного перехода, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 11 января около 10.00. По предварительной информации, 38-летний житель Речицы на автомобиле «Форд» ехал по ул. Горынской. Напротив дома №78 он сбил местную жительницу, перебегавшую проезжую часть в 5 м от нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате происшествия девушка с травмами была госпитализирована в Столинскую ЦРБ.

Установлено, что водитель был ограничен в праве управления автомобилем до 20 марта этого года решением суда Столинского района.

Проводится проверка.