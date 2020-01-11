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В Столине легковушка сбила девушку
12.01.2020 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
ДТП произошло 11 января около 10.00. По предварительной информации, 38-летний житель Речицы на автомобиле «Форд» ехал по ул. Горынской. Напротив дома №78 он сбил местную жительницу, перебегавшую проезжую часть в 5 м от нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате происшествия девушка с травмами была госпитализирована в Столинскую ЦРБ.
Установлено, что водитель был ограничен в праве управления автомобилем до 20 марта этого года решением суда Столинского района.
Проводится проверка.
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> В Столине легковушка сбила 21-летнюю девушку недалеко от пешеходного перехода, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома. ДТП произошло 11 января около 10.00. По...
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